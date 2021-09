Podejrzany o zabójstwo 11-latka usłyszał kolejny zarzut dotyczący innego dziecka. "Ta sprawa nigdy nie została zgłoszona"

Tomasz M. z Sosnowca podejrzany jest o zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Prokuratura postawiła mu właśnie kolejny zarzut, dotyczący innego dziecka w wieku poniżej 15 lat. Chodzi o przestępstwo o charakterze pedofilskim. - To efekt żmudnej pracy policji i prokuratury. Ta sprawa nigdy nie została zgłoszona organom ścigania - informuje prokuratura. M. częściowo przyznał się do zarzutu.

Tomasz M. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 11-letniego Sebastiana z Katowic. Miał go porwać, wywieźć do Sosnowca i tam udusić. W toczącym się śledztwie był przesłuchiwany już siedem razy. Za każdym razem przyznał się do popełnienia tej zbrodni, a w eksperymencie procesowym pokazał, jaki przebieg miało zabójstwo.