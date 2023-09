Z kamienicy oderwał się balkon. Kobieta nie żyje, sześć rodzin nie może wrócić, prokuratura wszczęła śledztwo

Po tym, jak z kamienicy w Sosnowcu (woj. śląskie) oderwał się balkon, prokuratura wszczęła śledztwo. Chodzi o sprowadzenie katastrofy, w wyniku której doszło do śmierci. Nie żyje kobieta, mężczyzna jest w szpitalu. Na razie mieszkańcy budynku nie mogą wrócić do swoich domów.

Do oderwania się balkonu na trzecim piętrze kamienicy na rogu ulic Krzywej i Czystej w Sosnowcu doszło w poniedziałek około szóstej rano. Poszkodowane zostały dwie osoby, które stały na balkonie - ranna kobieta zmarła na bloku operacyjnym, zaś mężczyzna w poważnym stanie przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii.

Szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe Marcin Stolpa powiedział we wtorek, że właśnie wszczęto śledztwo w tej sprawie. - Chodzi o artykuł 163 paragraf 1 i 3 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenie zdarzenia polegającego na katastrofie budowlanej, którego skutkiem jest śmierć człowieka - przekazał nam Stolpa.

W poniedziałek do godzin popołudniowych prokurator pracował na miejscu wypadku razem z policjantami, przeprowadzono tam oględziny. Zlecono sekcję zwłok ofiary, planowane są przesłuchania świadków, zbierana dokumentacja, dotycząca stanu budynku, w szczególności zarwanego balkonu.

Kobieta nie żyje, mężczyzna jest w szpitalu

Poszkodowani w wypadku lokatorzy przewiezieni zostali do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary. Kobieta natychmiast trafiła na blok operacyjny, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Natomiast ranny mężczyzna ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został przeniesiony na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Ma liczne złamania.

Czekają na ekspertyzy o stanie budynku. Kamienicę musiało opuścić sześć rodzin

Z kamienicy, w której zerwał się balkon, ewakuowano łącznie 21 mieszkańców - to m.in. troje dzieci osób poszkodowanych (jedno w wieku 14 lat i dwoje pełnoletnich) oraz ich wnuk. Zapewniono im pomoc psychologiczną, podobnie jak pozostałym ewakuowanym lokatorom. Zaraz po wypadku samorząd podstawił autokar, w którym mieszkańcy mogli schronić się po ewakuacji. Lokatorzy części mieszkań nie będą mogli wrócić do swoich domów przynajmniej do czasu wykonania niezbędnych ekspertyz dotyczących stanu budynku. Tak zdecydował nadzór budowlany.