Wybuch, kilkadziesiąt uszkodzonych aut. Śledztwo "będzie prowadzone dwutorowo"

Do silnego wybuchu przy ulicy Lenartowicza w Sosnowcu doszło w sobotę przed godziną 1 w nocy. Zniszczone zostały murowane garaże oraz samochody.

Prokuratora Rejonowa w Sosnowcu wszczęła śledztwo w tej sprawie. - Będzie prowadzone dwutorowo. Po pierwsze, czy doszło do ingerencji w instalację gazową, bo najprawdopodobniej doszło tam do rozszczelnienia tej instalacji, oraz czy została ona prawidłowo wykonana, czy nie było błędów w czasie konserwacji – powiedział we wtorek Michał Łukasik, zastępca prokuratora rejonowego w Sosnowcu.