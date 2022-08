Wrzucił psa do wody, koledzy się przyglądali. Nagrała to kamera monitoringu. "Brakuje mi słów!"

Kamery miejskiego monitoringu w Sosnowcu zarejestrowały, jak mężczyzna wrzucił psa z pomostu do wody. Na to samo miejsce jechała wtedy straż miejska, wcześniej poinformowana o trwającej tam libacji. Kiedy operator monitoringu zauważył, jak zwierzę wpada do wody, postanowił nie czekać i przez głośniki powiadomił mężczyzn, że funkcjonariusze są w drodze. Sprawcy wyłowili psa i uciekli. Poszukuje ich policja, która bada sprawę.

Nagranie z monitoringu, na którym widać całe zdarzenie, opublikował w poniedziałek wieczorem Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Na filmie widać grupę mężczyzn na Stawikach. To zbiornik wodny i kompleks rekreacyjny w Sosnowcu. W pewnym momencie jeden z mężczyzn bierze psa na ręce i wrzuca do wody.

Prezydent: ratowanie psa jest ważniejsze niż schwytanie sprawców

Sprawa trafiła na policję

Jak dodaje Chęciński, urzędnicy zabezpieczyli nagrania z monitoringu również z innych miejsc w mieście. Analizując ich trasę, zauważyli, że pies był cały czas z nimi. - Niestety, bo jeśli ktoś tak traktuje psa, to jak traktuje rodzinę? Sam od niedawna mam psa i nie rozumiem, jak można zrobić coś takiego, przecież to rodzina. Nie wiem, jak to określić. To idiotyzm, bandytyzm - mówi prezydent Sosnowca.