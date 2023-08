Wielkie, białe napisy na nagrobkach. "To brak empatii i dewastacja." Parafia tłumaczy

Pan Sebastian odwiedził grób swojego brata w piątek. Przesłał nam na Kontakt 24 zdjęcia tego, co zaszokowało go na na cmentarzu katolickim przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu.

"Napisy nie są wykonane farbą, można je zmyć" versus "To brak empatii"

Cmentarzem zarządzają dwie sosnowieckie parafie św. Joachima oraz Podwyższenia Krzyża Świętego. Brat pana Sebastiana pochowany był przez tę pierwszą. Druga parafia stosuje inną metodę wzywania do opłaty za grób - przylepia do płyty nagrobnej karteczkę z informacją.

- Należy podkreślić, że napisy wcale nie są wykonane farbą, tylko wapnem, tak że można je bardzo łatwo zmyć. Kiedy ktoś ureguluje płatność, to my oczywiście zmywamy napis. Ten sposób informowania istnieje w naszej parafii od lat. Karteczki z informacją o nieuregulowanych opłatach się nie sprawdzały - później znajdowaliśmy je w kontenerach na śmieci - wyjaśnił portalowi kapłan.

- 20 lat to dużo, można zapomnieć o opłacie. Tu nie chodzi o pieniądze, ale czy nie można było przypomnieć o tym w bardziej cywilizowany sposób? Wybrano najbardziej barbarzyński. To brak empatii i dewastacja, wapno wżera się w płytę i trzeba będzie użyć środka chemicznego do szorowania - mówi pan Sebastian.

Pan Sebastian: - Czytałem tablicę ogłoszeń parafii, nie było tam słowa o wezwaniu do kontaktu osób, które nie uregulowały opłaty za grób. Mama była w kancelarii, pytała, dlaczego nie wysłano do niej listu, mają jej adres domowy. Usłyszała, że to by generowało dodatkowy koszt, 5 złotych.