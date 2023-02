W Polsce krzywdzone jest co siódme dziecko. W tym miejscu znajdą wszystkich specjalistów

W Sosnowcu otwarte zostało w piątek Centrum Pomocy Dzieciom, ósme w Polsce, pierwsze na południu kraju. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że pod jednym dachem dzieci znajdą bezpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną, medyczną. Nie będą stąd odsyłane, mogą być przesłuchane w przyjaznych warunkach i najpierw do tego przygotowane.

Na czym polega wyjątkowość CPD? Na kompleksowości i interdyscyplinarności pomocy. Jak zapewniają organizatorzy, dziecko nie zostanie stąd odesłane do specjalistów w innych instytucjach, bo wszystkich znajdzie na miejscu.

"CPD to miejsce świadczące bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną, medyczną dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach lub w kryzysie psychicznym po zdarzeniach traumatycznych" - czytamy na stronie CPD w Sosnowcu. - To wyjątek, bo rzadko podchodzimy do problemu krzywdzenia holistycznie - mówi Beata Wojtkowska z fundacji Moc Wsparcia.