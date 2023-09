W kamienicy oderwał się balkon. Nie żyje kobieta, stan mężczyzny jest poważny

W kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Krzywej i Czystej w Sosnowcu (woj. śląskie) oderwał się balkon. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kobiety nie udało się uratować. Stan mężczyzny jest poważny, ale stabilny.

- O godzinie 6.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawaleniu się konstrukcji balkonu na trzecim piętrze budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjnego. Na balkonie przebywały w tym czasie dwie osoby, które spadły wraz z konstrukcją. Obie w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitala - przekazał młodszy brygadier Tomasz Dejnak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Kobieta zmarła w szpitalu

Ewakuowano 21 osób

- W tej chwili nie są znane powody zawalenia się balkonu, na miejscu pracują inspektorzy nadzoru budowlanego. Z powodu zagrożenia, że doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku, strażacy ewakuowali z niego 21 osób, które obecnie przebywają w specjalnie podstawionym autokarze - dodał.

O tym, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecyduje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przedstawiciele sosnowieckiego inspektoratu nie udzielają na razie odpowiedzi na pytania dotyczące katastrofy oraz dalszych działań dotyczących uszkodzonej kamienicy.

Rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu Rafał Łysy zapewnił, że nawet jeżeli powrót lokatorów do mieszkań nie będzie na razie możliwy, miasto zapewni wszystkim noclegi. Do dyspozycji ewakuowanych jest psycholog, w razie potrzeby samorząd zapewni też posiłki. - Udzielimy mieszkańcom wszelkiej niezbędnej pomocy 0 zapewnił rzecznik magistratu.

Kamienica formalnie bez właściciela

Na miejscu katastrofy byli dwaj wiceprezydenci Sosnowca i sekretarz miasta. Prezydent Arkadiusz Chęciński nawiązał do wypadku we wpisie na Facebooku.

"Nad ranem doszło do tragicznego zdarzenia. W kamienicy na rogu Czystej i Krzywej zawalił się balkon, na którym przebywały 2 osoby. Obie trafiły do szpitala. 21 osób zostało ewakuowanych. Na miejsce podstawiliśmy autobus, zadbamy o noclegi dla osób, które nie będą mogły wrócić do kamienicy. Zapewniamy też pomoc psychologiczną dla mieszkańców. Obecnie ustalane są wszystkie okoliczności zdarzenia" – napisał prezydent Chęciński.