W centrum handlowym wybuchł pożar, ewakuowano ponad 40 osób

Jeżeli jest jakaś lekcja z historii XX i XXI wieku dla Ameryki i całego Zachodu, to jeśli się zawczasu nie zareaguje, z jakiejś oszczędności, to później się płaci 10-100 razy więcej - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Donalda Trumpa, między innymi na temat Rosji i NATO. - Niech pisowscy politycy, którzy mają dobry kontakt w obozie Trumpa, kupią bilet, jadą do Ameryki i lobbują. Bo teraz ten czas na poważne rozmawianie - dodał.