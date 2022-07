Stracił panowanie nad autem, rozbił zaparkowane samochody. Był pijany

czytaj dalej

Joanna Makowiecka-Gatza, przewodnicząca Rady Pracodawców RP, komentowała w "Jeden na jeden" w TVN24 pomysł rządu, aby wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości trzech tysięcy złotych. - To, że to będzie proinflacyjne, to na pewno. Natomiast jeżeliby to celowało do ludzi, którzy naprawdę są na skraju ubóstwa, to wydaje mi się, że to jest moment, kiedy rząd powinien zadziałać - stwierdziła. Dodała jednak, że problemem jest tu brak kryteriów dochodowych, bo "niepotrzebnie wydajemy te pieniądze, które są nam potrzebne gdzie indziej".