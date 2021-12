Śmieciarka potrąciła kobietę w Sosnowcu. 54-latka zmarła

54-letnia kobieta została potrącona w piątek rano przez śmieciarkę w Sosnowcu. Odniosła rozległe obrażenia głowy. Mimo reanimacji zmarła. - Ustalamy, jak dokładnie wyglądało zdarzenie. Mamy sporo osób do przesłuchania. To środek ludnego osiedla, w pobliżu piekarni - wyjaśnia podkomisarz Sonia Kepper z policji w Sosnowcu. Zdjęcia pokazujące służby pracujące na miejscu wypadku otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do tragedii doszło w piątek przed godziną 8 rano na drodze dojazdowej do wiaty śmietnikowej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu.

Policja: kobieta odniosła rozległe obrażenia głowy

- Ustalamy, jak dokładnie wyglądało zdarzenie. Mamy sporo osób do przesłuchania - mówi podkomisarz Sonia Kepper, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. - To środek ludnego osiedla, w pobliżu piekarni. Droga, na której doszło do wypadku, prowadzi tylko do wyłącznie do wiaty - wyjaśnia funkcjonariuszka.