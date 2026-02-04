Sosnowiec (województwo śląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zatrzymany kierowca pracuje w Komisariacie Policji IV w Sosnowcu, do zdarzenia doszło we wtorek w Jaworznie. O sprawie poinformowała w środę sosnowiecka Komenda Miejska w Sosnowcu.

"Komendant Miejski Policji w Sosnowcu zawiesił funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych, wszczął postępowanie dyscyplinarne i wdrożył czynności zmierzające do wydalenia go ze służby. W naszych szeregach nie ma miejsca dla osób, które mając stać na straży bezpieczeństwa i prawa sami łamią przepisy. W każdej takiej sytuacji wobec takiej osoby podejmowane są natychmiastowe kroki" – czytamy w komunikacie.

"Będzie śledztwo"

Policja nie podaje, na czym polegało zdarzenie spowodowane przez nietrzeźwego funkcjonariusza i czy uczestniczyły w nim inne osoby.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z podkom. Katarzyną Cypel-Dąbrowską, oficer prasową Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. – Na ten moment jest to zdarzenie drogowe, więcej informacji nie możemy udzielić. Będzie wszczęte śledztwo prokuratorskie – poinformowała.

Rzeczniczka przekazała, że mężczyzna był w policji od 13 lat, w chwili zdarzenia nie był na służbie. Policja nie ujawnia, ile dokładnie alkoholu miał w organizmie. Stan nietrzeźwości oznacza, że było to ponad pół promila.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Anna Winiarska