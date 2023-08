Policja odwołała Child Alert w związku z zaginięciem 11-latki z Sosnowca

czytaj dalej

Polskie lasy stanowią ogromny zasób finansowy, w sprawie którego Bruksela chce podejmować decyzje - mówił w niedzielę w Chełmie (woj. lubelskie) wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że "to jest nasza własność, a z własnością wiąże się także nasza wolność". Wskazał, że w Polsce w przeciwieństwie do wielu innych państw "możemy sobie spokojnie wejście do lasu". - My tę wolność mamy, chodzimy na grzyby, chodzimy tam, żeby wypocząć, żeby się przejść. To jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności odebrać – oświadczył prezes Kaczyński.