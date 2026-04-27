Katowice Pogrzeb Łukasza Litewki. Obecni mają być prezydent i premier

Sejm uczcił pamięć posła Łukasza Litewki minutą ciszy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała Kancelaria Sejmu, pogrzeb rozpocznie się mszą o godzinie 13.30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Przewodniczyć jej będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny.

- Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Dla tych, którzy nie będą mogli wejść do kościoła, zostanie przed nim umieszczony telebim. Po mszy kondukt przejdzie na cmentarz przy ul. Zuzanny, gdzie poseł spocznie.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował w mediach społecznościowych także o tym, gdzie można zostawić samochód, jeśli przyjedziemy na uroczystość. Prosi o to, aby zaparkować albo na terenie ArcelorMittal Park - ZPS Sosnowiec (ul. Plac Zagłębia 1) oraz na parkingach przy ul. 3 Maja (przy Górce Środulskiej).

"Uruchomiony zostanie specjalny autobus, który dowiezie osoby w okolice cmentarza. Szczegółowy rozkład i trasę podamy niebawem" - przekazał Arkadiusz Chęciński.

"Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość"

Podał także, że w dniu pogrzebu od godziny 9 do 17 zamkniętych zostanie kilka ulic. Zamknięta zostaną: ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK 94 na ul. Zuzanny, zjazd z DK 94 na ul 3 Maja.

"Apeluję do mieszkających w pobliżu - proszę Was o cierpliwość i wyrozumiałość" - pisze prezydent Sosnowca.

Specjalna prośba rodziny

"Zgodnie z wolą Rodziny ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów. Kancelaria Sejmu zwraca się z prośbą o uszanowanie tej decyzji. Nie są również przewidziane oficjalne przemówienia" - poinformowała Kancelaria Sejmu.

Rodzina posła Litewki wystosowała także apel dotyczący składania kwiatów na cmentarzu.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli. apel bliskich Łukasza Litewki

Śmierć posła Łukasza Litewki

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

Prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wnioskowała także o areszt na trzy miesiące. Sąd zgodził się, ale w trybie warunkowym. 57-latek wyjdzie na wolnośći, jeśli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tysięcy złotych.

OGLĄDAJ: TVN24