Chciała się rozstać. Nie wiedziała, że dół jest już wykopany. Proces po zabójstwie Moniki

Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu (woj. śląskie) ruszył proces Mariusza P., oskarżonego o zabójstwo swojej byłej partnerki Moniki. O popełnienie zbrodni, do której doszło w lipcu 2021 roku, oskarżony też jest jego znajomy Paweł B. Na ławie oskarżonych usiadł też trzeci mężczyzna, który miał utrudniać śledztwo. Jawność procesu została częściowo wyłączona przez sąd.

O tej tragedii wielokrotnie informowaliśmy na tvn24.pl, również po tym, jak policji udało się odnaleźć zwłoki 42-letniej Moniki. Proces w sprawie jej śmierci rozpoczął się we wtorek, 7 lutego. Wcześniej przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu odbyło się posiedzenie organizacyjne, na którym sąd zadecydował między innymi o częściowym wyłączeniu jawności sprawy.

- Będzie to dość skomplikowane, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, bo sędzia przewodniczący będzie musiał tak prowadzić sprawę główną, żeby zastosować się do tego wyłączenia - przekazywał sędzia Gałczyński jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego.

Ciało znalezione po czterech miesiącach poszukiwań

Prokuratorzy ustalili, że 9 lipca 2021 r. 42-letnia Monika wyjechała fordem fiestą w towarzystwie Mariusza P. z jego domu w Jaworzniku. Po zerwaniu z mężczyzną chciała wrócić do domu rodzinnego. Ostatni raz była widziana na stacji paliw w Zawierciu, gdzie P. usiadł na fotelu kierowcy i stamtąd dalej prowadził jej samochód. Zaginięcie kobiety zgłosiła jej rodzina.

Zatopione auto należące do Moniki znaleziono 14 lipca. Wystającą ponad lustro wody klapę bagażnika zauważył wędkarz. Samochód nie miał tablic rejestracyjnych i miał ślady zacierania oznaczeń identyfikacyjnych. Mundurowi sprawdzili okolicę, a płetwonurkowie skontrolowali staw. Ciała kobiety nie odnaleziono.

Zapisy w pamiętniku

Jak podaje prokuratura, Monika i Mariusz byli partnerami od około trzech lat. Dochodziło pomiędzy nimi do nieporozumień i awantur. Jak wynika z pamiętnika kobiety, partner stosował wobec niej przemoc. Tuż przed śmiercią kobieta pojechała do jego domu, aby ostatecznie zakończyć znajomość. Krótko po zaginięciu na polecenie prokuratury zatrzymano P., jednak zgromadzone w tamtym czasie dowody nie dawały podstaw do przedstawienia mu zarzutów. Mężczyzna został ponownie zatrzymany w październiku w innej sprawie, dotyczącej handlu narkotykami.