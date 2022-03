Po trzech latach od gwałtu do policyjnej bazy trafił profil DNA pasujący do sprawcy. 33-latek w rękach policji

Kobieta została brutalnie pobita i zgwałcona w Sosnowcu w 2018 roku. Była przypadkową ofiarą, sprawca uciekł i śledztwo umorzono. Trzy lata później do policyjnej bazy DNA trafił profil 33-latka z Będzina, który pasował do śladów zabezpieczonych w Sosnowcu. Mężczyzna odpowiadał za inne przestępstwa, ale z wolnej stopy. Okazało się także, że wcześniej siedział w więzieniu za inny gwałt. I znowu przepadł.

Policjanci z Sosnowca zatrzymali 33-letniego mieszkańca sąsiedniego Będzina, podejrzanego o napad, brutalne pobicie i zgwałcenie kobiety. Do przestępstwa doszło w kwietniu 2018 roku. Kobieta została napadnięta wieczorem w centrum miasta, w bramie kamienicy. - Była to przypadkowa ofiara - mówi Sonia Kepper, rzeczniczka policji w Sosnowcu.

33-latek w przeszłości karany był za inny gwałt

W bazie rejestrowane są profile osób zatrzymywanych, podejrzanych i skazanych za przestępstwa (także osób zaginionych i ich krewnych oraz odnalezionych ciał, których tożsamość nie została ustalona). Ślad z Sosnowca nie pasował do żadnego. Można było zakładać, że sprawca gwałtu dotąd nie był karany, co okazało się fałszywym tropem.

Dopiero wtedy pobrano mu próbkę do badań genetycznych, co - jak mówi Kepper - w ostatnim czasie staje się standardową czynnością, zwłaszcza przy rozbojach i cięższych przestępstwach, a obligatoryjnie do przestępstw przeciwko wolności seksualnej. I 33-latek poszedł do domu. Nie został aresztowany, odpowiadał z wolnej stopy.

Po trzech latach policyjna baza pokazała, do kogo należy profil DNA sprawcy

Profil genetyczny będzinianina nie od razu trafił do policyjnej bazy. - Pobraną na miejscu zdarzenia próbkę zawsze wysyłamy do laboratorium komendy wojewódzkiej w Katowicach. Jeśli mamy do czynienia z zabójstwem, badanie wykonywane jest natychmiast, a inne próbki odkładane są do kolejki. Dlatego materiał związany na przykład z włamaniem do piwnicy może czekać na badanie nawet rok - wyjaśnia Sonia Kepper.