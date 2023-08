Matka ukryła przed policjantami w zaroślach 11-miesięczną córkę. Była pijana

czytaj dalej

Kandydatka Konfederacji do Sejmu Natalia Jabłońska oceniła w mediach społecznościowych, że "niepotrzebnie" wprowadzono zakaz uboju psów, bo "mięso to mięso". O jej kontrowersyjną wypowiedź zapytani posła tego ugrupowania Dobromira Sośnierza. - Też tak uważam, że nie jest pies w niczym lepszy od krowy. To takie tylko nasze przyzwyczajenie - powiedział.