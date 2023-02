Odkryli laboratoria produkcji klefedronu. Osiem osób zasiądzie na ławie oskarżonych

czytaj dalej

Berlinale 2023 zainaugurował najnowszym filmem amerykańskiej filmowczyni i pisarki Rebekki Miller "She Came To Me". Miller na czerwonym dywanie towarzyszyły między innymi odtwórcy głównych ról: Anne Hathaway, Marisa Tomei, Peter Dinklage, Brian d’Arcy James oraz Joanna Kulig.