Ocieplili budynek, by płacić mniej za gaz. Ale rachunek dostali trzy razy wyższy

Mieszkańcy przerażeni

- Kamienica nie jest duża, ma niecałe 700 metrów kwadratowych. Teraz od 24 grudnia weszła nowa taryfa, która zakłada cenę 79 groszy za jedną kilowatogodzinę. W tym momencie, jeśli będziemy korzystać z gazu jak do tej pory, czyli w sezonie grzewczym około 20-24 tysiące kilowatogodzin, cena za dwa miesiące ogrzewania wyniesie około 22 tysięcy złotych. W zeszłym sezonie grzewczym najwięcej, przy największych mrozach, płaciliśmy około sześciu tysięcy - wyliczał. Jak podkreślał, on sam mieszka w tej kamienicy. - Mam mieszkanie 47 metrów. Płacę 430 złotych miesięcznie czynszu, ale teraz z tych wyliczeń wynika, że będę płacił około 1000 złotych miesięcznie za mieszkanie. To ogromna kwota. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Czynsz mieszkańców, w tym i mój wzrośnie kilkukrotnie, abyśmy mogli płacić faktury za gaz - podkreślał.