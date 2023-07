Nielegalne wysypisko odpadów niebezpiecznych w Sosnowcu płonęło już cztery razy. Dzierżawca terenu nie istnieje

- Spotykamy się w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Zielonej Górze. Łączą nas wspólne problemy, problemy dzikich, nielegalnych wysypisk odpadów niebezpiecznych. Wydarzenie z Zielonej Góry było wydarzeniem analogicznym do tego, które miało miejsce na terenie Sosnowca kilkadziesiąt metrów za nami - mówił zastępca prezydenta Sosnowca Michał Zastrzeżyński na dzisiejszym briefingu, odnosząc się do sobotniego pożaru w zielonogórskiej dzielnicy Przylep . Płonęła tam hala, w której składowane były substancje niebezpieczne. W hali znajdowało się około pięciu tysięcy metrów sześciennych materiału.

"Jest to proceder prowadzony przez mafie śmieciowe"

Zastrzeżyński mówił o pożarach niebezpiecznych odpadów w Sosnowcu: - Pierwszy taki pożar miał miejsce we wrześniu 2020 roku. Tylko dzięki heroicznej pracy służb, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, policji i straży miejskiej udało się uniknąć większej tragedii. Natomiast problem nie zniknął. W tym miejscu miały miejsce kolejne pożary: styczeń 2022 i dwa kolejne we wrześniu 2022.

Dodał, że miasto próbuje zabezpieczać teren przed kolejnymi pożarami, ale nic więcej nie mogą zrobić. - Jest to proceder prowadzony przez mafie śmieciowe, które wykorzystując aktualnie obowiązujące przepisy prawa chcą na tym ugrać swój biznes - mówił na briefingu. - Teren, na którym miały miejsce pożary nie jest terenem miasta. Jest to teren skarbu państwa, który jest w wieczystym użytkowaniu firmy prywatnej, firmy, która nie funkcjonuje. To doprowadza do sytuacji, kiedy nie można prowadzić skutecznej egzekucji wobec tego podmiotu.