Potrącenie pieszego, mandat i umorzenie. Prokuratura ponownie bada nagranie wypadku na pasach

Relacja świadka zdarzenia

Zatrzymał się na pobliskiej stacji benzynowej i wrócił pieszo na miejsce wypadku. - Gdy dzwoniłem na 112, powiedziałem przez telefon, że pieszy został potrącony na pasach, na co pani kierowca z toyoty podniosła głos, żebym nie gadał głupot, że pieszy przebiegał przez jezdnię - pan Adrian wyjaśnia, dlaczego uparł się i do dzisiaj nie zostawił sprawy, mimo że nie zna pokrzywdzonego.

Pan Adrian wrócił do domu i telefonicznie przekazał policji, że ma nagranie wypadku. Jak opowiada, odsyłali go od komisariatu do komisariatu. - Najpierw byłem na Niwce, na Wojska Polskiego. Potem bliżej centrum. Znowu powiedzieli że to nie tu, że mam iść do komendy głównej. A tam dyżurny powiedział, że sprawa jest już zakończona. Że pieszy jest winny, że się przyznał i dostał mandat. Nie chciał ode mnie nagrania.