Sosnowiec Incydent podczas procesji Bożego Ciała. Pod ołtarz wtargnął mężczyzna z nożami Martyna Sokołowska |

16.06.2022 | "To jest chwila, kiedy możemy być razem". Uroczyste procesje w całym kraju Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Diecezja Sosnowiecka/Shutterstock

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Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu. O zdarzeniu w mediach społecznościowych poinformowała Diecezja Sosnowiecka. Jak podano w komunikacie "mężczyzna trzymający noże wtargnął w okolice ołtarza polowego".

Mężczyzna miał dwa noże, był pijany

Agresor został zatrzymany przez policjantów zabezpieczających uroczystości kościelne. - Mężczyzna miał w rękach dwa noże. To 52-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna miał w organizmie około dwa i pół promila alkoholu. Został zatrzymany do wytrzeźwienia. Dopiero kiedy wytrzeźwieje zostaną z nim przeprowadzone czynności - powiedział nam starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z policji w Sosnowcu.

Jak dodał policjant, żaden z uczestników uroczystości nie odniósł obrażeń.

"Nikt nie powinien wracać z kościoła z lękiem"

W komunikacie diecezji przekazano podziękowania dla policjantów oraz wiernych, którzy zachowali spokój i rozwagę w trudnej sytuacji.

"Nikt nie powinien wracać z kościoła z lękiem. Nikt nie powinien bać się w miejscu, do którego przyszedł szukać Boga" - przekazano w oświadczeniu. Jak podkreślono, dla wielu uczestników było to doświadczenie trudne i niepokojące.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez policję. Jak poinformowała rzeczniczka Diecezji Sosnowieckiej Dominika Bem, do czasu zakończenia czynności policji, diecezja nie będzie komentować sprawy

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