Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym. Nagranie

Dzieci bawiły się na zamarzniętym zbiorniku wodnym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego zauważyli w poniedziałek na kamerach monitoringu dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci, którzy weszli na zamarznięty zbiornik kompleksu rekreacyjnego w Sosnowcu. Przez głośnik, który był na miejscu przypomnieli o niebezpieczeństwie i polecili im zejść z lodu.

"Tylko dzisiaj pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego naszego urzędu trzykrotnie interweniowali przy monitoringu z powodu dzieci, które wraz z opiekunami, bawiły się na lodzie, na Stawikach. Z tego co wiemy, incydentów poza okiem kamery było więcej. Proszę Was o rozwagę. Lód jest bardzo zdradliwy i o tragedię niezwykle łatwo" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Rozwiń

"Wspólnie możemy zapobiec tragedii"

Do niebezpiecznej sytuacji doszło również na zbiorniku wodnym "Szychta" w Gliwicach. W niedzielę dyżurny policji odebrał zgłoszenie od funkcjonariuszy straży miejskiej o dzieciach bawiących się na zamarzniętej tafli zbiornika wodnego. Na miejscu okazało się, że chłopcy byli pod opieką 41-letniego mężczyzny, ojca jednego z nich. Mężczyzna twierdził, że dzieci poruszały się po zamarzniętej powierzchni, nie oddalając się jednak od brzegu. Po przebadaniu na zawartość alkoholu okazało się, że był trzeźwy. Sprawą zajmuje się policja.

Rozwiń

Służby apelują do rodziców i przypominają, że grubość lodu bywa zmienna, a wejście na jego taflę może zakończyć się tragedią w ułamku sekundy.

"W razie zauważenia osób wchodzących na lód lub innych niebezpiecznych sytuacji - reagujmy i informujmy służby pod numerem 112. Wspólnie możemy zapobiec tragedii" - apelują policjanci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD