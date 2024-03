Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci diakona, który - jak ustalili śledczy - został wielokrotnie postrzelony z rewolweru i ugodzony nożem przez księdza, który tego samego dnia odebrał sobie życie. Do zdarzenia doszło w marcu 2023 roku w Sosnowcu.

7 marca 2023 r. wczesnym popołudniem w bramie przy Domu Katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono ciało 26-letniego diakona. Mężczyzna miał liczne obrażenia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Drugie postępowanie wszczęto w związku z informacją, że tego samego dnia doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg innego mężczyzny. Okazało się, że to ksiądz z Sosnowca, który miał ok. 40 lat. Już pierwsze nieoficjalne informacje wskazywały, że ksiądz zabił diakona, a później popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. W czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski przekazał informację o umorzeniu postępowań w tej sprawie.

Śmierć dwóch duchownych

Jak powiedział Łubniewski, postępowanie dotyczące śmierci diakona dotyczyło zabójstwa z zamiarem bezpośrednim – prowadzący je prokurator ustalił, że zbrodnia ta była planowana; okazało się, że dwa dni wcześniej ksiądz zmienił swój testament. Według ustaleń śledztwa, sprawca nie tylko zadał ofierze wiele ran kłutych i ciętych nożem z 21-centymetrowym ostrzem - o czym już wcześniej informowała prokuratura - ale jeszcze przed użyciem noża oddał do niego sześć strzałów z rewolweru kalibru 6 mm. Ksiądz nie miał zezwolenia na tę broń, zostawił ją przy ciele diakona, nóż zabrał z sobą. To śledztwo umorzono z uwagi na śmierć podejrzewanego.

Postępowanie dotyczące samobójstwa badane było pod kątem nakłaniania księdza do targnięcia się na własne życie – to standardowa kwalifikacja w podobnych postępowaniach. Na torowisku przy ciele księdza znaleziono nóż z 21-centymetrowym ostrzem, były na nim ślady DNA zarówno księdza, jak i diakona. Prokuratura w tym śledztwie badała też, czy maszynista pociągu, pod który rzucił się ksiądz, zareagował prawidłowo, i nie dopatrzyła się błędów czy uchybień. Oba wątki zostały umorzone. - Było to samobójstwo - powiedział prok. Łubniewski.

Motyw nieznany

W obu postępowaniach przesłuchano około 80 świadków i zasięgnięto wielu specjalistycznych opinii, m.in. z zakresu medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków kolejowych, daktyloskopii, balistyki, zbadano też zapisy monitoringu i dane teleinformatyczne oraz dokumenty przekazane z kurii diecezjalnej. Nie jest jasny motyw zbrodni. Według nieoficjalnych informacji jej tłem mógł być stan zdrowia księdza, który leczył się psychiatrycznie. Diakon, który był uważany za osobę bezkonfliktową, trafił do parafii Wniebowzięcia w wrześniu 2022 r. Ksiądz służbę kapłańską rozpoczął w 2004 r. Nieraz wyrażał wobec diakona pretensje, sprawa oparła się o przełożonego; niewykluczone, że był zazdrosny o rosnącą pozycję diakona, który był lubiany, widział w nim jakieś zagrożenie – przekazuje jedna z osób związanych ze śledztwem.

Kolejna tragedia

Nie była to jedyna tragedia, która wydarzyła się w sosnowieckim Kościele w minionych kilkunastu miesiącach. W ostatnich dniach opinią publiczną w regionie wstrząsnęła informacja o śmierci młodego mężczyzny, który w środę zmarł w mieszkaniu zajmowanym księdza jednej z sosnowieckich parafii. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania jego śmierci. Kilka miesięcy temu w diecezji sosnowieckiej wybuchł skandal obyczajowy po publikacjach o zdarzeniach, do których doszło w sierpniu 2023 r. w mieszkaniu księdza Tomasza Z., znajdującym się na terenie parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. "Gazeta Wyborcza" opisała je jako imprezę o charakterze seksualnym, która wymknęła się spod kontroli. Gdy jeden z uczestników spotkania stracił przytomność, inny wezwał pogotowie, ale ratowników nie chciano wpuścić do środka; ostatecznie na miejsce wezwano policję, po interwencji której ratownicy mogli zająć się nieprzytomnym. W styczniu br. ksiądz Tomasz Z. został aresztowany m.in. pod zarzutem przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenia pomocy oraz udzielania narkotyków. W październiku 2023 r. Nuncjatura Apostolska poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego. Administratorem diecezji sosnowieckiej został mianowany metropolita katowicki abp Adrian Galbas.

