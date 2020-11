Bibliotekarki i aktorzy pracują w sanepidzie. "Zostali przeszkoleni i już przeprowadzają wywiady"

- Postanowiliśmy wesprzeć sanepid pracownikami jednostki kultury, które mogą sobie na to pozwolić, bo mają teraz ograniczoną działalność. Mam nadzieję, że przyczyni się to do jeszcze lepszej współpracy na linii sanepid - mieszkańcy - powiedział na konferencji prasowej Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

- Zajmą się przeprowadzaniem wywiadów z mieszkańcami, które były prowadzone z opóźnieniem. To nie są skomplikowane czynności. W czwartek zostali przeszkoleni i tego samego dnia rozpoczęli normalną pracę - powiedział Dariusz Skłodowski, pełnomocnik prezydenta do spraw COVID-19, który w weekend sam pracował w sanepidzie jako wolontariusz, by zobaczyć, jak to wygląda.