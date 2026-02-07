Awaria ciepłownicza w Sosnowcu. Słup pary i wody na nagraniu

sosnowiec2.mp4

Do uszkodzenia rury doszło w rejonie ulicy Radomskiej i Koszalińskiej. Miejsce awarii widać z daleka, unosi się nad nim kilkumetrowy słup wody i pary.

Rzecznik UM w Sosnowcu przekazał, że do wieczora awaria ma zostać usunięta. Nad przywróceniem ogrzewania pracuje spółka Tauron Ciepło.

- Potwierdzam, doszło do awarii w Sosnowcu, dzisiejsza przerwa w dostawie ciepła dotyczy 15 budynków przy ul. Koszalińskiej. Nasze służby pracują, prowadzą intensywne prace naprawcze – przekazała Małgorzata Kuś, rzeczniczka Tauron Ciepło.

Obecnie w Sosnowcu jest chłodno, ale temperatura jest dodatnia.

