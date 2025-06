80-latka straciła przytomność. Jej mąż nie mógł zadzwonić po pomoc

Sosnowiec Źródło: Google Earth

We wtorek o 4 nad ranem do komisariatu w Sosnowcu z prośbą o pomoc przyszedł 85-letni mężczyzna. Opowiedział policjantom, że gdy się przebudził, zauważył, że jego żona jest nieprzytomna i nie reaguje na żadne próby kontaktu.

Mężczyzna próbował zadzwonić po pomoc, jednak bezskutecznie. - Przyczyną tej sytuacji były albo awaria telefonu, brak zasięgu albo po prostu stres - mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska, rzeczniczka sosnowieckiej policji.

Policjanci natychmiast wrócili z mężczyzną do jego domu. Zastali tam leżącą, nieprzytomną kobietę. Udzielili jej pierwszej pomocy i do czasu przyjazdu pogotowia monitorowali jej stan. Ratownicy zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu 80-latki do szpitala.

Sosnowiec rozdaje "opaski bezpieczeństwa"

Sosnowiec rusza niebawem z drugą edycją programu rządowego Korpus wsparcia seniorów, adresowanego do mieszkańców w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Częścią programu jest "opaska bezpieczeństwa". To bransoletka, którą zakłada się na nadgarstek, wyposażona jest w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS i lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami oraz monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Tak wygląda opaska bezpieczeństwa Źródło: TVN24 Łódź

- W poprzedniej edycji rozdaliśmy 268 opasek. Chcemy ten program kontynuować, ogłosiliśmy przetarg na zakup nowych opasek, tym razem chcemy kupić 400. 16 czerwca otwieramy oferty, mamy już listę beneficjentów, ale możemy jeszcze dopisać nazwiska - mówi Sabina Stanek, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska zapewniła nas, że dzielnicowy dotrze z tą informacją do małżeństwa, któremu we wtorek pomagali policjanci.

Stanek zapewnia, że każdy wraz z opaską otrzymuje osobisty instruktaż, jak z niej korzystać. - Nie wiemy jeszcze, czy nowe opaski będą wyposażone w funkcję mierzenia pulsu. Ale w razie, gdy ktoś potrzebuje pomocy, wystarczy że przyciśnie przycisk, nie musi nawet nic mówić i zostanie zlokalizowany przez dyspozytora - mówi dyrektorka MOPS.

Dlatego opaska bezpieczeństwa może pomóc w odnalezieniu osób zaginionych.