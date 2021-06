78-latka z urazami twarzy i złamaną ręką nie wróci do domu. Jej syn usłyszał zarzuty znęcania się

Opiekunka zrobiła zdjęcie 78-letniej kobiecie i pokazała jej krewnej, a ta zawiadomiła policję. Podejrzewały pobicie. Po interwencji kobieta trafiła do szpitala. Ma być umieszczona w placówce. Jej syn usłyszał zarzuty znęcania się nad matką i spowodowania uszkodzenia ciała.

Sprawę ujawniła opiekunka 78-letniej, niepełnosprawnej mieszkanki Sosnowca. Zrobiła jej zdjęcie i pokazała krewnej seniorki. Ta zawiadomiła policję, ponieważ na zdjęciu widoczne były ślady urazów. Podejrzewała pobicie. W dodatku nie mogła się dostać do 78-latki, drzwi jej mieszkania były zamknięte.

Policjantom jednak udało się zastać w mieszkaniu i kobietę, i jej 50-letniego syna. - Kobieta, z uwagi na posiadane schorzenia, nie była w pełni komunikatywna, była za to wyraźnie osłabiona, a na jej ciele widoczne były ślady prawdopodobnie po pobiciu - relacjonują funkcjonariusze.

Ze szpitala do domu opieki

78-latka trafiła do szpitala. Tam okazało się, że ma poważne urazy twarzy oraz złamaną rękę. Dzielnicowy skontaktował się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uzgodniono, że po opuszczeniu szpitala 78-latka z uwagi na schorzenia nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji i nie wróci do domu. Zostanie umieszczona w profesjonalnej placówce opiekuńczej.