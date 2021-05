Przyznał się do zabójstwa jedenastolatka, sąd zgodził się na areszt

Pięć i pół godziny w poniedziałek składał wyjaśnienia 41-latek z Sosnowca, który przyznał się do porwania i zabicia jedenastoletniego Sebastiana. Prokurator prowadzący śledztwo we wtorek od rana kontynuował przesłuchanie. Po jego zakończeniu śledczy zawnioskowali do sądu o najsurowszy ze środków zapobiegawczych, a sędzia uznał ten wniosek za zasadny.