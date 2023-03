W jednym dniu i w jednym mieście zmarło dwóch duchownych. Diakon miał rany cięte

26-letni diakon i 45-letni ksiądz zginęli we wtorek w Sosnowcu. Starszy duchowny zmarł w wyniku obrażeń spowodowanych przez potrącenie przez pociąg. Młodszy miał rany cięte klatki piersiowej i szyi. Tak wynika z przeprowadzonych w czwartek sekcji zwłok. 26-latek prawdopodobnie został zamordowany.

W czwartek rano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach rozpoczęły się sekcje zwłok 26-letniego diakona i 45-letniego księdza, których ciała zostały znalezione we wtorek w Sosnowcu.

Dwa ciała duchownych, dwa odrębne śledztwa

We wtorek wczesnym popołudniem w bramie przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono ciało 26-letniego diakona . Mężczyzna miał liczne obrażenia, wskazujące na zabójstwo. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Z uwagi na wagę i charakter sprawy Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła postępowanie od prokuratury rejonowej. W środę rano wszczęła śledztwo pod kątem zabójstwa i zleciła sekcję zwłok.

Waldemar Łubniewski potwierdził, że prowadzone jest też drugie postępowanie, które również przejęła sosnowiecka prokuratura okręgowa. Zostało ono wszczęte w związku z informacją, że we wtorek doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg innego, 40-letniego mężczyzny. Prokuratura początkowo informowała, że ze względu na stan zwłok konieczne będą badania genetyczne, później przekazała, że ciało udało się jednak zidentyfikować, bez badań DNA. - Potwierdziliśmy tożsamość, jest to ksiądz – powiedział rzecznik.