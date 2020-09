Stanął w obronie pasażera, został pobity. Na policję zgłosili się podejrzany o napaść i "pierwotny pokrzywdzony"

20-latek stanął w obronie wyzywanego pasażera autobusu - tak wynika z relacji jego dziewczyny. Kobieta opisuje, że jej chłopak został za to pobity do utraty przytomności, a kierowca nie zareagował. Policja opublikowała portret pamięciowy napastnika i prosiła świadków o kontakt. Minął dzień i podejrzany o pobicie sam się zgłosił.

"Obrażał osoby na tle homofobicznym"

W sprawę pobicia 20-letniego Kuby zaangażował się prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Zdarzenie, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, opisał w poniedziałek na Facebooku, publikując zdjęcie chłopaka z podbitym okiem.

"Na zdjęciu widzicie Kubę, który stanął w obronie pasażerów autobusu linii nocnej z Katowic do Sosnowca. Dlaczego to zrobił? Jeden z mężczyzn obrażał te osoby na tle homofobicznym. Kuba 'w zamian za to' dostał kilka ciosów w twarz i stracił przytomność" - opisuje Chęciński.