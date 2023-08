11-latka wyszła z domu, znaleźli ją kilkadziesiąt godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia

Zgodnie z postawionym zarzutem z art. 211. Kodeksu karnego, kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

11-latka wyszła z domu, policja uruchomiła Child Alert

- Policjanci skupiali się na przeczesywaniu terenu w miejscu, gdzie dziewczynka była widziana po raz ostatni, docierali do osób, do świadków, z którymi jako ostatnimi miała kontakt. Policjanci próbowali również dotrzeć do nagrań z monitoringu. Ogłoszony child alert pozwolił na jak najszerszy dostęp do odbiorców. Otrzymywaliśmy bardzo wiele informacji, wiele wskazówek. Każdą informację weryfikowaliśmy - relacjonowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach komisarz Sabina Chyra-Giereś.