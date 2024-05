Efekt likwidacji "kopciuchów". Policzyli, ilu mieszkańców uratowano przed śmiercią

PAS: najwięcej zgonów uniknięto w województwie śląskim

- Walka ze smogiem ma swój głęboko ludzki wymiar – skomentował wyniki badań Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego – Z wielką radością czytałem ten raport, bo widać, że to, o co walczymy, zapewnia Polakom dłuższe i lepsze życie. Dla mnie wnioski z raportu są oczywiste, ale wciąż słyszymy głosy osób, a nawet instytucji podważających sens walki z zanieczyszczeniem powietrza. Uratowanie czyjegoś życia to jedno, ale dla budżetu państwa każdy pacjent, każda zaoszczędzona hospitalizacja to potężne oszczędności, które można przekierować na inne ważne działania zdrowotne - dodał.