Śmigłowcami wywożą chorych z przeładowanych szpitali. W gotowości również wojsko

Ze śląskich, przepełnionych szpitali chorzy na COVID-19 są transportowani do innych, mniej obciążonych placówek - również poza granice województwa. Najczęściej transporty chorych odbywają się karetkami, ale w akcji relokowania pacjentów uczestniczy też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przeszło na całodobowy tryb pracy. W odwodzie pozostają też śmigłowce Wojska Polskiego i samoloty CASA.

Tylko w czwartek w województwie śląskim potwierdzono 5997 zakażeń koronawirusem. To kolejny dzień z najwyższą liczbą zakażeń w kraju. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski już w środę informował, że sytuacja na Śląsku jest "krytyczna". Z przepełnionych szpitali pacjenci są przewożeni do innych placówek. W ostatniej dobie 24 kolejnych pacjentów trafiło do szpitali w ościennych województwach – w Kędzierzynie-Koźlu i w Radomsku – poinformowała w czwartek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Czwartek jest kolejnym dniem przenoszenia pacjentów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.