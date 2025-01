Śmiertelny wypadek w Jaworznie. Kierowca uderzył w wiadukt

czytaj dalej

Bardzo współczuję Jerzemu Owsiakowi, że zaczyna dostawać groźby. On na to sobie niczym nie zasłużył. Trzymam za niego kciuki - powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wyznał, że sam wielokrotnie otrzymywał groźby pod adresem swoim oraz swoich bliskich. - To robi na człowieku wrażenie - przyznał. Hołownia zaapelował o obniżenie temperatury sporu w przestrzeni publicznej. - Doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać - stwierdził.