Katowice Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony. Jednogłośna decyzja

Znicze w miejscu, gdzie zginął Łukasz Litewka

O decyzji poinformował w serwisie społecznościowym radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski. Jak podkreślił radny, członkowie kapituły, reprezentujący różne środowiska polityczne i społeczne, wyrazili pełne uznanie dla całokształtu działalności oraz postawy zmarłego.

"To symboliczne uhonorowanie jego ogromnego zaangażowania społecznego, działalności charytatywnej oraz pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu. Jego działania pozostawiły trwały ślad w ludziach, którym pomógł, i w wartościach, które promował" – napisał na Facebooku Kowalski.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego to najwyższe regionalne wyróżnienie nadawane osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju województwa. Złota odznaka, jaką pośmiertnie przyznano posłowi, jest najwyższym stopniem tego wyróżnienia.

Śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

57-letni kierowca Mitsubishi został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany.

Łukasz Litewka - polityk i społecznik

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami. Po zakończonej kampanii banery te posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

