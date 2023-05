Dawid B. podejrzany o zabójstwo ośmioletniego Kamila. Prokuratura po śmierci chłopca zmieniła zarzut

Dawid B. przyznał się w prokuraturze, że polał Kamila gorącą wodą i rzucił na rozgrzany piec węglowy, bo chłopiec zrzucił telefon. Spowodowało to u chłopca rozległe oparzenia oraz złamania kończyn. Biegli uznali, że to przyczyniło się do śmierci chłopca. Kamil zmarł po 35 dniach w szpitalu. Prokuratura zmieniła zarzut dla Dawida B. Mężczyzna odpowie za zabójstwo dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Zmieniony zarzut usłyszała także matka chłopca.

27-letni Dawid B. podejrzany był o usiłowanie zabójstwa ośmioletniego Kamila z Częstochowy i znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec zmarł 8 maja, po 35 dniach pobytu w szpitalu. 10 maja odbyła się sekcja zwłok. Biegli z zakresu medycyny sądowej ustalili, że przyczyną śmierci Kamila stały się rozległe oparzenia ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Według biegłych istnieje "bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami a zgonem pokrzywdzonego".

Jak poinformował w środę zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak, "ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie pozwalają na zmianę zarzutów".

Dawid B. usłyszał dzisiaj zarzut zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem.

Według śledztwa, 29 marca zabrał Kamila pod prysznic, polał gorącą wodą z bojlera i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Powodem miało być to, że chłopiec zrzucił na podłogę telefon. Kamil miał złamane kończyny oraz poparzone 25 procent powierzchni ciała. Nikt nie wezwał do niego pogotowia. Dopiero 3 kwietnia zrobił to ojciec biologiczny chłopca, który przyszedł w odwiedziny.

Dawid B. jest mężem matki Kamila, 35-letniej Magdaleny B. Kobieta była początkowo podejrzana o narażanie swego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielenia pomocnictwa mężowi w znęcaniu się nad chłopcem. Miała nie reagować na katowanie syna, a potem nie udzieliła mu pomocy. Również w jej wypadku prokuratura poszerzyła zarzuty o pomocnictwo w zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem.

Trzy razy widział go lekarz. Nie zobaczył śladów przemocy?

Rodziną Kamila interesowało się wiele służb już od urodzenia chłopca. Był 2015 rok, Sąd Rodzinny w Częstochowie ustanowił w rodzinie nadzór kuratora. Magdalena miała wtedy trójkę dzieci.

Ośrodki pomocy społecznej w Częstochowie i w Olkuszu, gdzie rodzina przeprowadziła się w 2022 roku na kilka miesięcy, wielokrotnie informowały sądy rodzinne w tych dwóch miastach, że są zaniepokojone sytuacją w rodzinie. Wskazywały na zaniedbanie dzieci. Żadnej poprawy nie przynosiła praca socjalna. Kamil uciekał z domu. Trzy razy interweniowała w tej sprawie olkuska policja. OPS w Olkuszu dwukrotnie zakładał rodzinie Niebieską Kartę.

Mimo to sąd w Częstochowie nie widział podstaw do zmiany zarządzeń opiekuńczych (sierpień 2022), a sąd w Olkuszu ustanowił nadzór kuratora i zobowiązał rodzinę do współpracy z asystentem rodzinnym (połowa marca .2023). Magdalena miała już wtedy szóstkę dzieci, w tym dwoje najmłodszych (w wieku 3 lat i pół roku) z Dawidem. B.

Służby informowały media, że nikt nie zauważył u dzieci śladów przemocy fizycznej. Także szkoły. Pedagodzy, policjanci i pracownicy socjalni nie mogą podnieść dziecku koszulki, by obejrzeć pod tym kątem jego ciało. Może to zrobić lekarz. Od listopada 2022 do dnia, w którym chłopiec został skatowany, lekarz widział Kamila kilka razy. Pierwszy raz, gdy chłopiec został znaleziony w piżamie na przystanku w Olkuszu. Policja odwiozła go wtedy na badania do szpitala. Drugi, gdy 9 marca matka, zmobilizowana przez szkołę chłopca, zgłosiła się z nim do lekarza z bolącą ręką. Ponieważ ręka okazała się złamana, został założony gips, który został zdjęty po dwóch tygodniach - wtedy lekarz także mógł obejrzeć chłopca.

Postępowanie wobec sędziów rodzinnych

Śledztwo w sprawie śmierci Kamila prowadziła do tej pory Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Teraz przejmuje je Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Śledczy od początku przyglądają się pracy służb, czy nie doszło do zaniechania z ich strony w sprawie Kamila. Ten wątek śledztwa dotyczy niedopełnienia obowiązków przez pracowników ośrodków pomocy społecznej w Częstochowie, a także w Olkuszu, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przez kuratorów i placówki oświatowe.

- Niezależnie od zadań, jakie będzie realizować prokuratura w tej sprawie, również jako minister sprawiedliwości w trybie nadzoru administracyjnego zdecydowałem się wystąpić do rzecznika dyscyplinarnego sędziów celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego, inicjując niejako postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Olkuszu - powiedział Zbigniew Ziobro podczas środowej konferencji prasowej.

Jak dodał, chodzi o sytuację związaną z decyzjami procesowymi, które miały zapadać w tych sądach. - Mam nadzieję, że również te postępowania dotyczące spraw związanych z badaniem właściwego trybu prowadzenia postępowań na etapie sądowym będą istotnym elementem wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy - powiedział minister, wyrażając opinię, że będą też wykorzystywane w prowadzonym postępowaniu karnym.

Zarzuty dla ciotki i wuja, sąsiedzi "nic nie słyszeli"

Kamil mieszkał z matką, ojczymem, piątką rodzeństwa oraz siostrą matki, jej mężem i ich dwójką dzieci (jedno z nich jest pełnoletnie). Ciotka Aneta J. i wuj Wojciech J. usłyszeli zarzuty za to, że nie pomogli chłopcu. Mają dozór policji.

Kamilowi nie pomogli także sąsiedzi - w rozmowie z nami zapewniali, że nic nie słyszeli.

Rodzeństwo Kamila zostało zabezpieczone w pieczy zastępczej. Sąd zakazał Magdalenie B. kontaktów z dziećmi. Dotąd nie pozbawił jej praw rodzicelskich, podobnie jak Dawida B.

- Postępowanie w tej sprawie się toczy i dotyczy także 14-letniego syna Wojciecha i Anety J. Na razie dziecko pozostaje pod ich opieką, sąd ustanowił nad rodziną nadzór kuratora - mówi Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.

3 kwietnia, po pięciu dniach cierpienia i zawiadomieniu ojca biologicznego Kamila, chłopiec został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Był przytomny. Dopiero zespół pogotowia podał mu leki przeciwbólowe i wyłączające świadomość. W takim stanie - w śpiączce farmakologicznej - pozostał do śmierci i według zapewnień lekarzy nie odczuwał bólu. Po czterech tygodniach leczenia medycy podjęli ostatnią próbę ratowania dziecka i podłączyli je do ECMO, aparatury, która natlenia krew pozaustrojowo. Niestety próba okazała się nieskuteczna.

