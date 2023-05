Kolejna osoba usłyszała zarzut w sprawie ośmioletniego Kamila z Częstochowy. "Nie pomógł chłopcu"

Artur J., który także mieszkał z ośmioletnim Kamilem w Częstochowie, usłyszał zarzut za to, że nie pomógł dziecku. To już piąta osoba podejrzana w sprawie skatowania chłopca. Za jego zabójstwo odpowiada ojczym Dawid B., a za pomocnictwo - matka Magdalena B. Zarzuty nieudzielenia pomocy usłyszeli wuj i ciotka.

Prokuratora Regionalna w Gdańsku postawiła kolejny zarzut w sprawie śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy. 21-letni Artur J. podejrzany jest o to, że nie udzielił pomocy dziecku. W sumie odpowiadają za to już trzy osoby, także wuj i ciotka chłopca, Wojciech i Aneta J.

Nie pomógł chłopcu

Ojczym odpowiada za zabójstwo i znęcanie

Do skatowania chłopca doszło 29 marca. Ojczymowi, matce, wujowi i ciotce Kamila zarzuty stawiała Prokuratora Okręgowa w Częstochowie. Potem śledztwo przejęła Prokuratora Regionalna w Gdańsku - z uwagi na to, że śledczy przyglądają się także pracy służb zaangażowanych wcześniej w pomoc rodzinie. Chodzi o ośrodki pomocy społecznej i szkoły, ale także o prokuraturę i sądy rodzinne.

Ojczymowi chłopca Dawidowi B. zarzucono zabójstwo chłopca ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez m.in. polewanie go wrzącą wodą, uderzanie prysznicem i pięściami po ciele, rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy. Skutkiem działań podejrzanego było spowodowanie u ośmioletniego chłopca ciężkich obrażeń ciała, które po pozostawieniu go w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, bez udzielenia pomocy, doprowadziły do jego śmierci.

Zarzuty obejmują również trwające od listopada 2020 roku do 3 kwietnia 2023 roku znęcanie się psychiczne i fizyczne ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim pasierbem poprzez m.in. bicie go rękoma po całym ciele, rzucanie o podłogę i meble, kopanie po ciele i głowie, przypalanie papierosami, skutkujące szeregiem obrażeń ciała doznanych przez dziecko. Jak ustalono, podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy. Podstawą do jej przyjęcia było wcześniejsze skazanie go m.in. za przestępstwo rozboju i odbycie kary łącznej dwóch lat pozbawienia wolności.