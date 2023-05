Śledztwo w sprawie śmierci Izabeli z Pszczyny miało dobiegać końca. Właśnie zostało przedłużone

Podejrzanych trzech lekarzy, niektóre wątki śledztwa umorzono

Po śmierci Izabeli z Pszczyny duże protesty przeszły ulicami miast całej Polski. Znicze zapłonęły wtedy też przed Trybunałem Konstytucyjnym, którego wyrok doprowadził do niemal całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Po półtora roku śledztwo wobec lekarzy trwa, a wobec położnych zostało umorzone. 30-latka zgłosiła się do szpitala po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego.

01.04.2023 | Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych | Katarzyna Kolenda-Zaleska | Fakty TVN

Nadal kontynuowany jest wątek, w którym przedstawiono zarzuty trzem lekarzom z pszczyńskiego szpitala sprawującym opiekę nad Izabelą. Zarzuty obejmują brak podjęcia prawidłowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz weryfikacji przyjętego trybu postępowania, czego skutkiem było obumarcie płodu i w konsekwencji śmierć pokrzywdzonej. We wrześniu 2022 r. prokuratura przedstawiła dwóm lekarzom zarzuty z art. 155 i 160 (odpowiednio: nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – PAP), a trzeciemu - tylko z art. 160. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Za zarzucane im przestępstwa może za to grozić kara do 5 lat więzienia. Na początku marca br. zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Katowicach wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów dwóm lekarzom, którzy zajmowali się Izabelą. Dotyczą one naruszenia art. 4 ustawy o zawodzie lekarza oraz art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Art. 4 ustawy o zawodach lekarza stanowi, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Zgodnie z art. Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowania diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas.