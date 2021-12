Śmierć górnika w kopalni Bielszowice. Prokuratura wszczęła śledztwo

Do silnego wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej doszło w sobotę. W strefie zagrożenia znajdowało się trzech górników. Jeden wydostał się na powierzchnię sam, drugi był ranny, trzeci zmarł. - Będziemy przede wszystkim badali, czy ze strony pracodawcy zostały spełnione wszystkie wymogi związane z bhp, czy nie doszło do nieumyślnego narażenia pracowników na ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć - wyjaśnił prokurator, informując o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku.

Badają, czy spełnione były wszystkie wymogi bhp

Śledztwo zostało wszczęte pod kątem artykułu 220 paragraf 1 oraz artykułu 155 Kodeksu karnego. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że jeśli ktoś, odpowiedzialny za bhp, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Nieumyślne spowodowanie śmierci jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Pod ziemią w strefie zagrożenia było trzech górników

Do silnego wstrząsu w tak zwanym ruchu Bielszowice – części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, należącej do Polskiej Grupy Górniczej – doszło w minioną sobotę. W strefie zagrożenia 780 metrów pod ziemią znajdowało się trzech górników. Jeden z nich samodzielnie opuścił zagrożoną strefę, nic mu się nie stało. Drugiego, 31-letniego górnika, ratownicy uwolnili z zawału po około 15 godzinach akcji ratowniczej. Nie odniósł on poważniejszych obrażeń. Trzeci, 42-letni górnik, zmarł w wyniku doznanych obrażeń; jego ciało przetransportowano na powierzchnię we wtorek po południu, co zakończyło akcję ratowniczą.