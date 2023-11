Śmierć ciężarnej Izabeli w Pszczynie. Jest akt oskarżenia przeciwko trzem lekarzom

Prokuratura Regionalna w Katowicach poinformowała, że w czwartek skieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem lekarzom ze szpitala w Pszczynie. Do takiej informacji dotarła reporterka "Uwagi!". Śledczy zarzucają lekarzom popełnienie błędu medycznego, w wyniku którego zmarła 30-letnia Izabela, będąca w ciąży. Lekarze nie przyznają się do winy. Tragedia wywołała w Polsce falę protestów przeciwko zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego.