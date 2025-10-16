Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Śledztwo w sprawie śmierci przedsiębiorcy przejmie Piotrków Trybunalski

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Sosnowcu
Źródło: mapa google
Dotychczas śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja G. prowadziła prokuratura w Sosnowcu. Teraz przejmą je śledczy z Piotrkowa Trybunalskiego. Ciało przedsiębiorcy z raną postrzałową głowy znaleziono we wrześniu w lesie niedaleko zbiornika Pogoria IV w Śląskiem.

Andrzej G. zginął kilka dni po tym, jak usłyszał zarzut korupcyjny w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej. Chodzi o postępowanie w sprawie nieprawidłowości w spółce H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu (FPS). Wszystkie okoliczności wskazywały na to, że popełnił samobójstwo.

Informację o przeniesieniu postępowania do Piotrkowa Trybunalskiego, o czym zdecydowała Prokuratura Krajowa, przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. To ta jednostka dotychczas prowadziła to śledztwo i teraz sukcesywnie przekazuje zgromadzone przez siebie dane do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie.

Ze źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że decyzja PK o przeniesieniu śledztwa do prokuratury z innego województwa jest motywowana dążeniem do zachowania pełni obiektywizmu i uniknięcia zastrzeżeń co do jego braku.

Śmierć przedsiębiorcy

Ciało Andrzeja G. znaleziono w połowie września. Informację o jego samobójczej śmierci jako pierwszy podał Onet. Według tego portalu mężczyzna zastrzelił się z legalnie posiadanej broni. Miał też pozostawić list, w którym opisał motywy swojego działania.

Prokuratura potwierdziła, że przy zwłokach G. znaleziono broń krótką. Śledczy zapowiadali, że w ramach prowadzonego postępowania zasięgną opinii biegłego z zakresu balistyki.

Prokuratura nie chciała odnieść się do informacji o odnalezieniu listu, który G. miał zostawić przed samobójczą śmiercią. Potwierdziła jedynie, że zabezpieczono materiał dowodowy, który wymaga specjalistycznych badań, również pismoznawczych. Sosnowiecka prokuratura zapowiadała też, że zasięgnie też informacji ze śledztwa, w którym G. usłyszał zarzut.

Śmierć kilka dni po przesłuchaniu

Postępowanie w sosnowieckiej prokuraturze wszczęto pod kątem art. 151 Kodeksu karnego, który stanowi, że kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. To standardowa kwalifikacja prawna w śledztwach, w których wyjaśniane są okoliczności samobójstw.

Sosnowiecka prokuratura zdementowała pojawiające się w mediach informacje, według których do śmierci G. doszło bezpośrednio po przesłuchaniu w PK; miało to miejsce kilka dni po jego przesłuchaniu i zwolnieniu tego mężczyzny. Stan zwłok wskazywał, że zgon nastąpił kilka godzin przed odnalezieniem ciała – informowali śledczy.

Jeden z podejrzanych przyznał się do winy

9 września na polecenie śląskiego wydziału PK funkcjonariusze CBA zatrzymali prezesa FPS Grzegorza K. i Andrzeja G. Przedstawiono im zarzuty dotyczące żądania 900 tys. zł łapówki w związku z realizacją kontraktu na dostawę elementów do produkcji wagonów kolejowych. "W toku śledztwa ujawniono, że podejrzani reprezentujący podmiot zamawiający brali udział w procederze korupcyjnym polegającym na żądaniu od producenta podzespołów do wagonów kolejowych korzyści majątkowej w kwocie 900 tys. Złotych" - poinformowała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z PK.

Prokuratura podała, że w trakcie przesłuchań jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Nie ujawniła jednak, o którego z zatrzymanych chodzi. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 100 tys. zł oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Zostali zwolnieni do domu. Po zatrzymaniu Grzegorz K. został odwołany z funkcji prezesa FPS – podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), która ma 100 proc. udziałów w FPS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Tomasz Zimoch
Zimoch nie wybacza, Śliz nie rezygnuje
Polska
imageTitle
Uszczęśliwił setki dzieci. Piękny gest pogromcy Polaka
EUROSPORT
Chey Tae-won
"Rozwód stulecia" miał go kosztować miliard. Jest decyzja sądu
BIZNES
Strzelnica w Raculi
Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka
Lubuskie
Jerzy Owsiak
Ruszyła rejestracja sztabów 34. Finału WOŚP
Polska
imageTitle
Świątek zarobiła krocie. Na liście wszech czasów jest już druga
EUROSPORT
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Próbował okraść lombard. Został zatrzymany
Wszedł do lombardu z kijem baseballowym i zażądał kosztowności
Kujawsko-Pomorskie
Legniccy policjanci rozbili grupę złodziei elektroniki działającą w całej Polsce
Jeździli po Polsce i okradali sklepy z elektroniką
Wrocław
Policyjni technicy na miejscu tragedii
Sekcje ofiar trwają, przesłuchanie 25-latka jeszcze dziś
Kraków
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
BIZNES
Oszukiwał m.in. duchownych (zdjęcie ilustracyjne)
Oszustwa na 3,6 mln zł. Wśród poszkodowanych zakony, kurie, diecezje
Lublin
Jechał bez świateł, miał dożywotni zakaz
Jechał bez świateł, miał zakaz i był pijany
Opole
Zatrzymano poszukiwanego listem gończym 35-letniego Ukraińca
Ciała czterech osób w pustostanie. Podejrzany jest już w Polsce
WARSZAWA
Ptak ranny w wyniku ataku kierowcy ciężarówki na Florydzie
Przejechał ciężarówką 50 ptaków. "To wyjątkowo okrutne"
METEO
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców
BIZNES
Wiózł 9 osób. Siedziały na drewnianych ławkach
Wiózł "na pace" 9 osób. Wszystkie siedziały na drewnianych ławkach
Łódź
Łukasz Mejza
Mejza bez immunitetu? Jest wniosek
Polska
Awanturował się w komendzie policji
Pijany 55-latek wbiegł do komendy i zaatakował policjanta
Wrocław
Kierowca miał prawie dwa promile alkoholu
Wyjeżdżając z parkingu, uderzyła w auto. Była pijana, w aucie wiozła córkę
Rzeszów
imageTitle
Rozsypał prochy partnerki i zjechał z Mount Everestu
EUROSPORT
Manifestacja w Zamościu
Krzyczała, że "będą mordować nas i nasze dzieci". Odpowie za nawoływanie do nienawiści
Lublin
imageTitle
Były znany piłkarz zrezygnował z prowadzenia reprezentacji
EUROSPORT
46-latek został tymczasowo aresztowany
16-latek zaatakował obcokrajowców, jego ojciec został aresztowany
WARSZAWA
shutterstock_2285047937
Potentat szykuje ogromne zwolnienia. Tysiące osób stracą pracę
BIZNES
Smog
Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm
METEO
Emerytowany żołnierz skazany na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa żony
Zaatakował ją nożem, gdy próbowała uciec przez balkon, uderzył ją doniczką. Przeżyła
Olsztyn
pap_20250928_2RK
Polska aktorka w jednej z głównych ról u Mela Gibsona 
Kultura i styl
Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Cztery osoby poszkodowane, w tym dwoje dzieci
Poznań
Sebastien Lecornu
Upadł wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica