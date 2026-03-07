Logo strona główna
Jest śledztwo, jest nagroda. Ani wciąż nie ma 

Małgorzata Marczok
Małgorzata Marczok
Ania Jałowiczor zaginęła 24 stycznia 1994 roku, wciąż nie wiadomo, co się z nią stało
Ania Jałowiczor zaginęła 24 stycznia 1994 roku, wciąż nie wiadomo, co się z nią stało
Źródło: TVN24+
Ania Jałowiczor zaginęła ponad trzy dekady temu i wciąż nie wiadomo, co się z nią stało. 10-latka wracała do domu ze szkolnej dyskoteki. Po latach wznowiono śledztwo w jej sprawie, prokuratura bada wątek uprowadzenia i zabójstwa. Prokurator Paweł Nikiel mówi TVN24+, że "dziś na pewno jesteśmy bliżej prawdy". - Są pewne wątki, które mogą doprowadzić do tego, że Anię odnajdziemy żywą - stwierdza Dominik Jałowiczor, brat zaginionej, który niedawno podwyższył nagrodę za informacje mogące wyjaśnić los jego siostry. Artykuł dostępny w subskrypcji

W Simoradzu, małej miejscowości nieopodal Cieszyna, we wrześniu 1994 roku zamieszkali u dziadków 10-letnia Ania i jej brat - ośmioletni Dominik. Simoradz to spokojna, malownicza miejscowość, położona pośród wzgórz, lasów i stawów. Tu rodzeństwo miało opiekę dziadków, cioć, wujków i towarzystwo kuzynostwa. Idealne warunki dla dzieci, których rodzice czasowo wyjechali do Francji. Ich zarobkowy wyjazd miał pozwolić na lepsze życie, które zrekompensuje przykrą rozłąkę. Zakładali, że za rok wszyscy znów będą razem. Te plany przekreśliła tragedia. Dziewczynka, wracając ze szkolnej dyskoteki do domu, zaginęła. Był 24 stycznia 1995 roku.

Tego dnia brat Ani ma urodziny. Od momentu zaginięcia siostry ich nie obchodzi. Sam nie pamięta wiele - jedynie przygotowania siostry do szkolnej zabawy, getry z dziurą, które cerowała jej ciocia, a potem światła policyjnych kogutów. Tamten dzień zmienił wszystko.  

Śledztwo umorzono po trzech miesiącach. Ani nie odnaleziono.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego prokurator widzi szansę na rozwiązanie tajemnicy sprzed 31 lat?
  • Czy po latach świadkowie zeznali to samo?
  • Co do sprawy wniósł informator, który zgłosił się po latach milczenia?
  • Jaką rolę odgrywa rodzina zaginionej w poszukiwaniach i wznowieniu śledztwa?

Teraz, ponad trzy dekady później, do sprawy wrócił prokurator Paweł Nikiel z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. 

Jak mówi, dowiedział się o niej od jednego z dziennikarzy, który prosił go o wypowiedź do reportażu. Po przeczytaniu akt i rozmowach z policyjnym Archiwum X, które od 2016 roku zajmuje się zaginięciem Ani Jałowiczor, uznał, że warto do śledztwa wrócić. Jego zdaniem, mimo upływu czasu wciąż jest spora szansa, by dowiedzieć się, co stało się w styczniowy wieczór 1995 roku w Simoradzu.  

Nadzieje rodziny

Nikiel przyznaje, że wlał w serca rodziny zaginionej nadzieję na to, że sprawa zostanie rozwiązana. - To duża odpowiedzialność - zaznacza. 

- Są pewne wątki, które mogą doprowadzić do tego, że Anię odnajdziemy żywą - mówi Dominik Jałowiczor. Dodaje jednak: - Natomiast liczymy się z tym, że prawdopodobnie poszukujemy ciała.

Małgorzata Marczok
Małgorzata Marczok
Dziennikarka TVN24
