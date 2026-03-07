Jest śledztwo, jest nagroda. Ani wciąż nie ma 

Ania Jałowiczor zaginęła 24 stycznia 1994 roku, wciąż nie wiadomo, co się z nią stało

W Simoradzu, małej miejscowości nieopodal Cieszyna, we wrześniu 1994 roku zamieszkali u dziadków 10-letnia Ania i jej brat - ośmioletni Dominik. Simoradz to spokojna, malownicza miejscowość, położona pośród wzgórz, lasów i stawów. Tu rodzeństwo miało opiekę dziadków, cioć, wujków i towarzystwo kuzynostwa. Idealne warunki dla dzieci, których rodzice czasowo wyjechali do Francji. Ich zarobkowy wyjazd miał pozwolić na lepsze życie, które zrekompensuje przykrą rozłąkę. Zakładali, że za rok wszyscy znów będą razem. Te plany przekreśliła tragedia. Dziewczynka, wracając ze szkolnej dyskoteki do domu, zaginęła. Był 24 stycznia 1995 roku.

Tego dnia brat Ani ma urodziny. Od momentu zaginięcia siostry ich nie obchodzi. Sam nie pamięta wiele - jedynie przygotowania siostry do szkolnej zabawy, getry z dziurą, które cerowała jej ciocia, a potem światła policyjnych kogutów. Tamten dzień zmienił wszystko.

Śledztwo umorzono po trzech miesiącach. Ani nie odnaleziono.

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego prokurator widzi szansę na rozwiązanie tajemnicy sprzed 31 lat?

Czy po latach świadkowie zeznali to samo?

Co do sprawy wniósł informator, który zgłosił się po latach milczenia?

Jaką rolę odgrywa rodzina zaginionej w poszukiwaniach i wznowieniu śledztwa?

Teraz, ponad trzy dekady później, do sprawy wrócił prokurator Paweł Nikiel z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

Jak mówi, dowiedział się o niej od jednego z dziennikarzy, który prosił go o wypowiedź do reportażu. Po przeczytaniu akt i rozmowach z policyjnym Archiwum X, które od 2016 roku zajmuje się zaginięciem Ani Jałowiczor, uznał, że warto do śledztwa wrócić. Jego zdaniem, mimo upływu czasu wciąż jest spora szansa, by dowiedzieć się, co stało się w styczniowy wieczór 1995 roku w Simoradzu.

Nadzieje rodziny

Nikiel przyznaje, że wlał w serca rodziny zaginionej nadzieję na to, że sprawa zostanie rozwiązana. - To duża odpowiedzialność - zaznacza.

- Są pewne wątki, które mogą doprowadzić do tego, że Anię odnajdziemy żywą - mówi Dominik Jałowiczor. Dodaje jednak: - Natomiast liczymy się z tym, że prawdopodobnie poszukujemy ciała.