Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Ratownicy wydobyli trzech górników na powierzchnię

Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski poinformował w poniedziałek wieczorem, że trzech górników zostało poszkodowanych wskutek wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła. W nocy ratownikom udało się do nich dotrzeć i wydostać na powierzchnię - przekazała rano we wtorek reporterka TVN24.

Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, około godz. 20:40 doszło do wstrząsu w pokładzie 510/3 w rejonie ściany 04AW kopalni Mysłowice-Wesoła. Kopalniane służby obliczyły jego energię na 4*10^7 J (dżula). Odpowiada to magnitudzie ok. 3,05 (i oznacza 3,05 stopnia w tzw. skali Richtera).

Przed północą rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Robert Wnorowski przekazał, że "ratownicy dotarli do do górników, którzy byli w rejonie zagrożenia". - Na razie nie mamy szczegółów, w jakim są stanie. To dopiero stwierdzi lekarz. Natomiast, co najważniejsze, żyją i są przygotowywani do transportu na powierzchnię - dodał.