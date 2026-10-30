Byli jak głowa hydry. Policjanci zabierali automaty, przestępcy wstawiali kolejne
W zatrzymaniach podejrzanych, które miały miejsce w ostatnich dniach, brali udział policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach, policyjni kontrterroryści oraz funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach - poinformował młodszy aspirant Mateusz Mrachacz z zespołu prasowego śląskiej policji.
Funkcjonariusze przeszukali mieszkania podejrzanych oraz 11 lokali z maszynami do gier hazardowych w Rybniku, Raciborzu i okolicznych miejscowościach. Łącznie znaleziono 53 automaty.
"Zabezpieczone zostały również pieniądze w walucie polskiej oraz obcej w łącznie kwocie przekraczającej milion złotych, kolekcja 12 złotych monet, a także znaczna kwota pieniędzy w obcych walutach, których wartości, z uwagi na stan ich zawilgocenia i brak możliwości przeliczenia, nie można ustalić" - relacjonował mł. asp. Mrachacz.
Gang miał działać siedem lat
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Rzeczniczka tej jednostki Agnieszka Bukowska poinformowała, że postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się urządzaniem i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach w różnych punktach, zlokalizowanych na południu województwa śląskiego. Gang miał działać od 2019 do 2026 roku.
Jak opisywała prok. Bukowska, lokale, w których prowadzono nielegalne gry hazardowe, były kilkukrotnie likwidowane przez służby, które rekwirowały znajdujące się w nich automaty. W ich miejsce, w tych samych lokalach, członkowie grupy wstawiali nowe maszyny.
11 zatrzymanych z zarzutami
W związku ze sprawą zatrzymano 11 osób. W ostatnich dniach przedstawiono im zarzuty dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych na automatach oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeden z zatrzymanych, obywatel Czech, usłyszał zarzut kierowania tym gangiem.
Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował pięciu podejrzanych, wobec pozostałych sześciu prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Grożą im kary więzienia i wysokie kary finansowe.