Odpady tak groźne, że przeżarły naczepę. "Zarobili cztery miliony, za ich utylizację zapłacimy 40 milionów"

Od maja 2018 roku śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmowali się wielowątkową sprawą zorganizowanej grupy, która na terenie Śląska oraz innych województw nielegalnie składowała niebezpieczne odpady. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Regionalna w Katowicach. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> Efektem jest skierowany właśnie do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia, który liczy ponad 660 stron, przeciwko 30 osobom, którym zarzucono łącznie 198 czynów. Dwie z osób oskarżonych nadal pozostają w areszcie. - Większość oskarżonych potwierdziła swój udział w przestępstwie – mówi Konrad Rogowski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach. - Dla mnie najbardziej szokujące jest to, że oni nie zdają sobie sprawy, mimo że obserwowali, jak po paru transportach rdza zaczynała przeżerać naczepę, że mieli do czynienia z czymś tak strasznie zjadliwym. Zysk był najważniejszy – mówi prokurator. Śledczy obliczyli, że oskarżeni zarobili około czterech milionów złotych. - Nijak to się ma do strat, jakie poniesiemy my w związku utylizacją, jakie pieniądze będzie musiał wyłożyć Skarb Państwa albo poszczególne gminy. Szacujemy, że ten koszt wyniesie 40 milionów złotych – dodaje Rogowski.