Specjalne i bezpłatne linie cmentarne. Komunikacja miejska w Śląskiem na Wszystkich Świętych

Jak co roku na czas Wszystkich Świętych Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach przygotował specjalny rozkład jazdy z różnymi udogodnieniami. - W ten sposób ułatwiamy odwiedzenie zmarłych w ich miejscach spoczynku i zachęcamy do przesiadki z aut do autobusów. Warto to rozważyć, bo w tym wyjątkowym okresie na drogach i przycmentarnych parkingach zawsze jest duży ruch - wyjaśniała w specjalnym komunikacie Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.