Na Zalewie Rybnickim wywróciły się kajaki, 13 dzieci wpadło do wody

Senatorowie PiS złożą wniosek o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego - zapowiedział w sobotę wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS). Jak dodał, ma to związek z piątkową, skierowaną do władz Ukrainy wypowiedzią Grodzkiego, w której zdaniem Pęka padły słowa "o finansowaniu przez Polskę zbrodniczego reżimu Putina". Grodzki odniósł się do inicjatywy senatorów PiS. - Najwyraźniej dotknąłem czułej struny, sądząc po absurdalnych komentarzach ze strony części polityków prawicy. Wezwałbym ich wobec tego, by naprawdę wzięli się do roboty i wzorem innych krajów świata zaczęli poważnie przestrzegać sankcji wobec reżimu Putina - powiedział.