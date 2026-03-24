Organista "przeprowadzał badania uczniów". Jest śledztwo w sprawie wykorzystania seksualnego

Prokurator Tomasz Ozimek: do seksualnego wykorzystania miało dojść w trakcie badań w szkole Źródło: TVN24

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie doniesień o "badaniach okresowych dzieci" w jednej ze społecznych szkół katolickich w województwie śląskim, w czasie których mogło dojść do wykorzystania seksualnego uczniów. Zawiadomienie do prokuratury złożyła dyrekcja szkoły.

- Ze względu na wagę sprawy śledztwo zostało przejęte przez wydział śledczy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie - powiedział TVN24 prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik tej prokuratury.

Złożył szkole propozycję, że wykona bilanse dzieci

Jak mówili informatorzy lokalnej gazety, która jako pierwsza opisała tę historię, młody mężczyzna - dobrze znany w szkole organista z miejscowej parafii - w związku z tym, że jest studentem kierunku medycznego, złożył szkole propozycję, że wykona bilanse dzieci w ramach praktyk studenckich. Dzieci powiedziały potem rodzicom, że organista zmusił je do rozbierania się i je dotykał.

Dyrektorka szkoły powiedziała w rozmowie z lokalną gazetą, że do zdarzenia doszło przed feriami.

Mężczyzna został zatrzymany

Prokurator Tomasz Ozimek powiedział, że policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który przebywał na terenie jednego z miast w województwie śląskim.

- Obecnie trwają intensywne czynności procesowe polegające na przesłuchiwaniu świadków, a także przeszukaniu szeregu pomieszczeń, co ma na celu zabezpieczenie dowodów w tej sprawie. W toku tego śledztwa prokuratura będzie badać przestrzeganie procedur dotyczących ochrony małoletnich w szkole - stwierdził prokurator.

Opracował Tomasz Mikulicz