Braki kadrowe w szpitalach, coraz większe długi i kolejki do specjalistów. "Dramatyczna sytuacja"

Jest więcej pieniędzy i lekarzy, ale sytuacji to nie poprawia

Więcej kształci się też lekarzy: w 2016 roku naukę zawodu rozpoczęło 10 tysięcy osób, w tym roku prawie dwa razy więcej, 10 tysięcy, ale jak przekazał reporter TVN24 powołując się na informacje od menadżerów służby zdrowia, jakość wyszkolenia tych lekarzy "będzie pozostawiała wiele do życzenia", dlatego, że spora część uczelni nie ma własnego prosektorium, a niektóre nie mają dostępu do szpitali klinicznych.

"Zamiast szpitalami, zarządzają kryzysem"

- Czy wytrzymamy do końca roku i jak rozpocznie się przyszły rok, to wszystko będzie zależało od tego jak - mam nadzieję - nowe ministerstwo podejdzie do finansowania szpitali powiatowych - dodał.

Spirala zadłużenia

Kluczowa wydaje się wycena procedur. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mysłowicach mówi wprost, że na większości pacjentów po prostu traci. - O ile dostanie z NFZ dwa tysiące złotych za pacjenta, to leczenie i utrzymanie tego pacjenta w szpitalu kosztuje go średnio 2700, więc wpada w spiralę zadłużenia. Do tego dochodzą ustawowe podwyżki dla personelu i okazuje się, że nagle ma straty w budżecie dwa miliony złotych, co jest ogromną dziurą, której nie ma skąd "zasypać" - przekazywał na antenie TVN24 Jerzy Korczyński.