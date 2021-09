Śląsk, Jaworzno. Auto wypada z łuku drogi i kosi bramę za plecami kobiety stojącej na chodniku. Nagranie

Kilka sekund grozy

Poprzednim razem w bramę wjechał kurier i zbiegł

- Kierowca zachował się porządnie, przyszedł, zapytał, kto jest właścicielem posesji, przyznał się do wszystkiego i zapewnił, że pokryje straty. Nie to, co za poprzednim razem - mówi pani Monika. Poprzednim razem, około czterech miesięcy temu - jak opowiada - w słup bramy wjechał kurier i po kolizji odjechał bez słowa. Właścicielka przychodni musiała go szukać po rejestracji, zapisanej dzięki nagraniu monitoringu, i walczyć o odszkodowanie.